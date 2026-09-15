PF prende homem em flagrante por tráfico internacional de drogas no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, um homem por transportar cerca de 3,5 quilos de cocaína. O preso, que não teve a identidade divulgada, tem 23 anos e é natural de Ituporanga, em Santa Catarina. Ele havia partido de um voo em Salvador, na Bahia, e fez conexão no Rio. De lá, seguiria em direção à capital da França, Paris.

“Durante fiscalização de rotina, os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) identificaram a droga oculta no fundo falso da bagagem despachada pelo passageiro e efetuaram a prisão em flagrante”, disse a PF em nota.

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O homem foi, então, encaminhado ao sistema prisional fluminense e permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

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Em março, a Polícia Federal prendeu, também no Galeão, um homem que transportava cápsulas de cocaína ingeridas e que tentava embarcar em um voo para Paris. A ingestão foi verificada durante as inspeções de rotina. O detido tinha 30 anos e era de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Sob cuidados por conta da ingestão de drogas, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde expeliu ao menos 23 cápsulas. Assim como no caso desta segunda, ele responderá por tráfico internacional de drogas.