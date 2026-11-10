PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas do tribunal

O ex-diretor de Tecnologia da Informação do STJ Humberto Pradera foi preso agora pouco por ordem do STF, na esteira das investigações do inquérito contra o advogado Willer Tomaz, que apura lavagem de dinheiro e corrupção.

Segundo a Polícia Federal, Pradera “teria facilitado o acesso indevido de terceiro a informações de processos em tramitação na Corte”. A investigação também envolve o senador Flávio Bolsonaro, citado em documentos encontrados pela PF.

A medida foi tomada para preservação da investigação, uma vez que ele tinha conhecimento privilegiado do sistemas informatizados do STJ.

“São apurados, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras tipificações que venham a ser identificadas”, diz a PF.