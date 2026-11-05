PF prende acusada de cooptar mulheres pelas redes e enviar para prostituição em Israel
Investigação começou em 2025 depois de a polícia israelense enviar para autoridades brasileiras informações sobre atuação do bando
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 4, a Operação Dirty Dancing, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional suspeita de recrutar mulheres brasileiras para exploração sexual em Israel. O grupo também é investigado por promover a entrada irregular dessas mulheres em outros países e por reter parte dos valores obtidos com a atividade, informou a assessoria de imprensa da PF nesta quinta-feira, 5. De acordo com a corporação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em Ananindeua (Pará) e Goiânia.
“Por determinação da Justiça Federal, também foram adotados o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de 10 milhões, a suspensão das atividades de duas empresas vinculadas à investigada presa, além da apreensão de passaportes, monitoração eletrônica e proibição de saída do país para dois suspeitos”, diz trecho da nota divulgada pela PF.
O esquema dos criminosos
A investigação começou em fevereiro de 2025, a partir de informações compartilhadas pela Polícia de Israel com agentes brasileiros. O trabalho é desdobramento de investigação conduzida pelas autoridades israelenses sobre o mesmo grupo criminoso. Segundo as apurações, a líder da organização usava redes sociais e aplicativos de mensagens para recrutar mulheres interessadas em viajar ao exterior. O grupo providenciava deslocamento e hospedagem das vítimas e mantinha operadores no Brasil responsáveis por divulgar anúncios em sites especializados e agendar clientes. As investigações apontam, ainda, que os valores obtidos no exterior eram arrecadados em espécie e remetidos ao Brasil por intermédio de brasileiros residentes fora do país, que atuariam em um esquema clandestino de câmbio.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição, rufianismo, promoção de migração irregular e operação ilegal de câmbio. A PF investiga se o bando atuou em outros países.