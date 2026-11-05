PF prende acusada de cooptar mulheres pelas redes e enviar para prostituição em Israel

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Dirty Dancing para desarticular uma rede transnacional que explorava sexualmente mulheres brasileiras em Israel. O grupo recrutava vítimas via redes sociais, providenciava a viagem e agendava clientes, remetendo os lucros ao Brasil por câmbio ilegal. Mandados foram cumpridos, bens bloqueados e suspeitos investigados.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 4, a Operação Dirty Dancing, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional suspeita de recrutar mulheres brasileiras para exploração sexual em Israel. O grupo também é investigado por promover a entrada irregular dessas mulheres em outros países e por reter parte dos valores obtidos com a atividade, informou a assessoria de imprensa da PF nesta quinta-feira, 5. De acordo com a corporação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em Ananindeua (Pará) e Goiânia.

“Por determinação da Justiça Federal, também foram adotados o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de 10 milhões, a suspensão das atividades de duas empresas vinculadas à investigada presa, além da apreensão de passaportes, monitoração eletrônica e proibição de saída do país para dois suspeitos”, diz trecho da nota divulgada pela PF.

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O esquema dos criminosos

A investigação começou em fevereiro de 2025, a partir de informações compartilhadas pela Polícia de Israel com agentes brasileiros. O trabalho é desdobramento de investigação conduzida pelas autoridades israelenses sobre o mesmo grupo criminoso. Segundo as apurações, a líder da organização usava redes sociais e aplicativos de mensagens para recrutar mulheres interessadas em viajar ao exterior. O grupo providenciava deslocamento e hospedagem das vítimas e mantinha operadores no Brasil responsáveis por divulgar anúncios em sites especializados e agendar clientes. As investigações apontam, ainda, que os valores obtidos no exterior eram arrecadados em espécie e remetidos ao Brasil por intermédio de brasileiros residentes fora do país, que atuariam em um esquema clandestino de câmbio.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição, rufianismo, promoção de migração irregular e operação ilegal de câmbio. A PF investiga se o bando atuou em outros países.