PF pediu prisão de Canella durante campanha, mas Moraes decidiu depois

A Polícia Federal pediu a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) ainda em setembro, durante a campanha eleitoral. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contudo, foi tomada somente nesta semana.

Canella concorreu a deputado estadual e acabou sendo eleito com a segunda maior votação do estado.

A representação policial, com o pedido de prisão preventiva, foi apresentada ao STF no dia 4 de setembro. No dia 14 daquele mês, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, concordou com a solicitação.

A decisão de Moraes, no entanto, foi assinada apenas na última terça-feira (13). A PF cumpriu os mandados nesta quinta, na oitava fase da Operação Unha e Carne.

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A PF descreveu Canella como “patrono político e articulador de alto escalão da organização criminosa, funcionando como elo entre o poder público, a rede econômica de postos de combustíveis e demais integrantes do grupo”.

O ex-prefeito também seria “beneficiário recorrente de recursos de origem não esclarecida”, segundo os investigadores.