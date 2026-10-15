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Brasil

PF pediu prisão de Canella durante campanha, mas Moraes decidiu depois

Representação policial foi apresentada em setembro, com parecer favorável da PGR

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h47
Homem barbudo de meia-idade, com terno escuro e camisa xadrez azul, fala em um ambiente formal com outras pessoas desfocadas ao fundo
O ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (Thiago Lontra/Alerj/Divulgação)
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A Polícia Federal pediu a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) ainda em setembro, durante a campanha eleitoral. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contudo, foi tomada somente nesta semana.

Canella concorreu a deputado estadual e acabou sendo eleito com a segunda maior votação do estado.

A representação policial, com o pedido de prisão preventiva, foi apresentada ao STF no dia 4 de setembro. No dia 14 daquele mês, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, concordou com a solicitação.

A decisão de Moraes, no entanto, foi assinada apenas na última terça-feira (13). A PF cumpriu os mandados nesta quinta, na oitava fase da Operação Unha e Carne.

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A PF descreveu Canella como “patrono político e articulador de alto escalão da organização criminosa, funcionando como elo entre o poder público, a rede econômica de postos de combustíveis e demais integrantes do grupo”.

O ex-prefeito também seria “beneficiário recorrente de recursos de origem não esclarecida”, segundo os investigadores.

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