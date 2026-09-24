PF pede mais tempo para concluir investigação sobre aporte da previdência de Maceió no Master
Pedido de prorrogação foi enviado ao ministro André Mendonça
A Polícia Federal solicitou ao ministro André Mendonça, do STF, a prorrogação da investigação sobre o aporte do instituto de previdência dos servidores de Maceió no Banco Master.
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) aplicou 97 milhões de reais no Master.
Os investigadores informaram a Mendonça que ainda precisam terminar de analisar o material apreendido durante a Operação Compliance 82, realizada em agosto para apurar o caso.
A PF ainda irá analisar informações recebidas do Banco Central, da Bolsa de Valores e do Ministério da Previdência Social. Ainda estão pendentes de respostas ofícios enviados ao Iprev e ao liquidante extrajudicial do Master.
“O prazo adicional permitirá obter e examinar essas respostas, continuar os trabalhos técnicos pendentes e cruzar seus resultados com o material arrecadado, para individualizar responsabilidades”, afirmou o delegado responsável.