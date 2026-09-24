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PF pede mais tempo para concluir investigação sobre aporte da previdência de Maceió no Master

Pedido de prorrogação foi enviado ao ministro André Mendonça

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 13h06 | Atualizado em 24 set 2026, 13h22
Fachada da sede da Polícia Federal, em Brasília
Fachada da sede da Polícia Federal, em Brasília -  (./Polícia Federal)
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PF pede mais tempo para concluir investigação sobre aporte da previdência de Maceió no Master Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal solicitou ao ministro André Mendonça, do STF, a prorrogação da investigação sobre o aporte do instituto de previdência dos servidores de Maceió no Banco Master.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) aplicou 97 milhões de reais no Master.

Os investigadores informaram a Mendonça que ainda precisam terminar de analisar o material apreendido durante a Operação Compliance 82, realizada em agosto para apurar o caso.

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A PF ainda irá analisar informações recebidas do Banco Central, da Bolsa de Valores e do Ministério da Previdência Social. Ainda estão pendentes de respostas ofícios enviados ao Iprev e ao liquidante extrajudicial do Master.

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“O prazo adicional permitirá obter e examinar essas respostas, continuar os trabalhos técnicos pendentes e cruzar seus resultados com o material arrecadado, para individualizar responsabilidades”, afirmou o delegado responsável.

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