PF pede mais tempo para concluir investigação sobre aporte da previdência de Maceió no Master

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A Polícia Federal solicitou ao STF a prorrogação da investigação sobre o aporte de R$ 97 milhões do instituto de previdência de Maceió (Iprev) no Banco Master. Os investigadores precisam de mais tempo para analisar o material apreendido e informações de órgãos como Banco Central e Bolsa de Valores, visando individualizar responsabilidades no caso.

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A Polícia Federal solicitou ao ministro André Mendonça, do STF, a prorrogação da investigação sobre o aporte do instituto de previdência dos servidores de Maceió no Banco Master.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) aplicou 97 milhões de reais no Master.

Os investigadores informaram a Mendonça que ainda precisam terminar de analisar o material apreendido durante a Operação Compliance 82, realizada em agosto para apurar o caso.

A PF ainda irá analisar informações recebidas do Banco Central, da Bolsa de Valores e do Ministério da Previdência Social. Ainda estão pendentes de respostas ofícios enviados ao Iprev e ao liquidante extrajudicial do Master.

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“O prazo adicional permitirá obter e examinar essas respostas, continuar os trabalhos técnicos pendentes e cruzar seus resultados com o material arrecadado, para individualizar responsabilidades”, afirmou o delegado responsável.