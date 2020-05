PF ouviu testemunha que prometia ligar facada em Bolsonaro ao PT

Nesta quinta-feira 13, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, assistiu a uma apresentação do resultado do inquérito da facada no presidente Jair Bolsonaro. Em mais de 70 slides, o delegado Rodrigo Morais, responsável pelo caso, detalhou o caminho percorrido pela investigação. Um dos casos discutidos foi o de uma testemunha que poderia apresentar “fatos novos” relacionados ao atentado.

No dia 11 de maio, Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Flávio, deu uma entrevista à TV Bandeirantes dizendo que foi procurado por uma pessoa que poderia provocar uma reviravolta no caso. De acordo com as informações obtidas por ele, o crime teria sido encomendado – e poderia ter ligação com o PT.

Em seu relatório, a PF descarta essa hipótese. “Frederick Wassef, embora se apresente como advogado da vítima Jair Messias Bolsonaro, não possui procuração nos autos deste inquérito policial, sendo que jamais esteve nesta Polícia Federal para consultar as investigações, para indicar testemunhas ou para propor diligencias”, escreveu o delegado federal Rodrigo Morais.

Para esclarecer os fatos relatados pelo advogado do presidente na TV, a Polícia Federal entrou em contato com a testemunha, o cabo reformado da Polícia Militar Cleines Pinto de Oliveira, um dos responsáveis pela detenção de Adélio Bispo. Aposentado por “incapacidade definitiva e plena”, Oliveira tentou se eleger deputado estadual pelo PSL nas eleições de 2018, mas não teve sucesso. De acordo com um relatório de inteligência da PM, ele queria “vincular sua imagem à do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, para conseguir algum cargo de livre nomeação”.

O delegado Rodrigo Morais contatou o ex-cabo para tentar esclarecer a questão. Segundo a PF, a testemunha disse que não tinha nenhum fato novo a apresentar para a investigação. “Tem-se que as declarações feitas pelo advogado Frederick Wassef, entendidas por ele como de enorme potencial elucidativo para a investigação, foram detidamente investigadas neste inquérito policial, sendo que a suposta testemunha em nada contribuiu, até o momento, para a apuração dos fatos”, conclui o relatório.

Wassef afirmou a VEJA que é advogado de Bolsonaro desde 2014 e que recebeu uma ligação de uma testemunha, “informando fatos sérios e graves” sobre o episódio da facada. “Ele (Cleines) comprovou com filmes, fotos, com gravações, e esses fatos são sérios. Fiquei absolutamente convencido de que esse policial é capacitado, fala a verdade e não mentiu uma vírgula. Tudo o que falou provou. Foi ele quem prendeu Adélio Bispo”, disse ele. “Ele é testemunha presencial que Adélio Bispo não agiu sozinho. Ele me disse claramente o seguinte: ‘Doutor, quando Adélio enfiou a faca para assassinar Jair Bolsonaro tinha uma pessoa próxima ao Bolsonaro e ao federal que o carregava. Essa pessoa agarrou Adélio Bispo. Os comparsas de Adélio Bispo efetuaram socos violentos na cara, fazendo com que Adélio Bispo se soltasse para fugir’”. O advogado declarou ainda que a sua intenção nunca foi criticar ou desqualificar a PF. “Eu, na qualidade de uma pessoa neutra, isenta, que apenas estou exercendo a advocacia regular, normal, chega ao meu conhecimento um fato desse, seria condenável ficar inerte e me omitir sobre tão grave fato”.