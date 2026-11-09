PF mira transporte clandestino de madeira na fronteira entre Maranhão e Pará
Operação Avenida Gurupi cumpriu mandados em Santa Luzia do Pará e Centro Novo (MA) para combater extração em áreas protegidas
Agentes da Polícia Federal realizaram na última sexta-feira a Operação Avenida Gurupi com o objetivo de interromper o transporte clandestino de toras no Rio Gurupi, entre os estados do Maranhão e do Pará.
As apurações apontam que os suspeitos utilizavam embarcações e balsas fluviais para escoar madeira extraída de áreas de preservação ambiental, como a Reserva Biológica local e, possivelmente, de territórios indígenas.
Durante as diligências, as autoridades cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão na sede da empresa suspeita de envolvimento nos atos ilícitos em Santa Luzia do Pará e em uma embarcação localizada na zona rural de Centro Novo (MA).
A PF informa que, além do confisco de um caminhão lotado de madeira, um suspeito foi conduzido para as devidas providências legais.
De acordo com a plataforma Terras Indígenas no Brasil, a região que compreende os municípios fronteiriços é ocupada pelos povos Ka’apor, Awá-Guajá e Tembé.