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PF mira transporte clandestino de madeira na fronteira entre Maranhão e Pará

Operação Avenida Gurupi cumpriu mandados em Santa Luzia do Pará e Centro Novo (MA) para combater extração em áreas protegidas

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h30
Agentes da Polícia Federal em coletes táticos e fardas camufladas, alguns armados, desembarcam de uma balsa rústica em uma margem de rio barrenta, sob céu claro
Agentes da PF na Operação Avenida Gurupi (divulgação/Polícia Federal)
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PF mira transporte clandestino de madeira na fronteira entre Maranhão e Pará Priorize VEJA no Google

Agentes da Polícia Federal realizaram na última sexta-feira a Operação Avenida Gurupi com o objetivo de interromper o transporte clandestino de toras no Rio Gurupi, entre os estados do Maranhão e do Pará.

As apurações apontam que os suspeitos utilizavam embarcações e balsas fluviais para escoar madeira extraída de áreas de preservação ambiental, como a Reserva Biológica local e, possivelmente, de territórios indígenas.

Durante as diligências, as autoridades cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão na sede da empresa suspeita de envolvimento nos atos ilícitos em Santa Luzia do Pará e em uma embarcação localizada na zona rural de Centro Novo (MA).

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A PF informa que, além do confisco de um caminhão lotado de madeira, um suspeito foi conduzido para as devidas providências legais.

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De acordo com a plataforma Terras Indígenas no Brasil, a região que compreende os municípios fronteiriços é ocupada pelos povos Ka’apor, Awá-Guajá e Tembé.

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