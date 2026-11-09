PF mira transporte clandestino de madeira na fronteira entre Maranhão e Pará

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Avenida Gurupi para combater o transporte clandestino de toras no Rio Gurupi, divisa entre Maranhão e Pará. Suspeitos usavam embarcações para escoar madeira de áreas de preservação ambiental e territórios indígenas. Um caminhão foi apreendido e um suspeito conduzido, intensificando a luta contra crimes ambientais na região.

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Agentes da Polícia Federal realizaram na última sexta-feira a Operação Avenida Gurupi com o objetivo de interromper o transporte clandestino de toras no Rio Gurupi, entre os estados do Maranhão e do Pará.

As apurações apontam que os suspeitos utilizavam embarcações e balsas fluviais para escoar madeira extraída de áreas de preservação ambiental, como a Reserva Biológica local e, possivelmente, de territórios indígenas.

Durante as diligências, as autoridades cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão na sede da empresa suspeita de envolvimento nos atos ilícitos em Santa Luzia do Pará e em uma embarcação localizada na zona rural de Centro Novo (MA).

A PF informa que, além do confisco de um caminhão lotado de madeira, um suspeito foi conduzido para as devidas providências legais.

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