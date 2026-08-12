PF mira rede que vendeu diplomas de Medicina para ao menos 45 falsos médicos

Ler Resumo





A Polícia Federal deflagrou a Operação Canudo para desarticular um esquema de falsificação e venda de diplomas de Medicina. A quadrilha comercializava documentos que garantiam matrícula em universidades e registros profissionais ilícitos. Pelo menos 45 falsos médicos já atuam no mercado, e a PF busca proteger o sistema de saúde.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Canudo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada a falsificar e vender diplomas para acesso a cursos de Medicina.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Bocaiúva e Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, além de cumprirem diligências nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano. A fraude consistia na comercialização tanto de diplomas quanto de históricos escolares que garantiam não apenas a matrícula em universidades, mas também a obtenção ilícita de registros profissionais junto aos conselhos de classe.

As investigações apontam que ao menos 45 falsos médicos teriam pago pelos documentos fraudados e já atuam no mercado. De acordo com as autoridades, o líder do grupo já tinha histórico criminal por golpes semelhantes.

A ação da PF reforça a preocupação com a integridade do sistema de saúde e visa impedir que indivíduos sem a formação necessária atuem na medicina por meio de fraudes documentais.

Continua após a publicidade