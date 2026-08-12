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PF mira rede que vendeu diplomas de Medicina para ao menos 45 falsos médicos

Operação Canudo cumpre mandados em Minas Gerais e na Bahia contra grupo criminoso que fraudava matrículas e registros profissionais

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h14
PF mira quadrilha que falsificava diplomas de Medicina, com ao menos 45 falsos médicos atuando no Brasil
PF mira quadrilha que falsificava diplomas de Medicina, com ao menos 45 falsos médicos atuando no Brasil (Vagner Rosário/VEJA.com)
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PF mira rede que vendeu diplomas de Medicina para ao menos 45 falsos médicos Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Canudo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada a falsificar e vender diplomas para acesso a cursos de Medicina.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Bocaiúva e Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, além de cumprirem diligências nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano. A fraude consistia na comercialização tanto de diplomas quanto de históricos escolares que garantiam não apenas a matrícula em universidades, mas também a obtenção ilícita de registros profissionais junto aos conselhos de classe.

As investigações apontam que ao menos 45 falsos médicos teriam pago pelos documentos fraudados e já atuam no mercado. De acordo com as autoridades, o líder do grupo já tinha histórico criminal por golpes semelhantes.

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A ação da PF reforça a preocupação com a integridade do sistema de saúde e visa impedir que indivíduos sem a formação necessária atuem na medicina por meio de fraudes documentais.

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