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PF mira grupo que usava malas diplomáticas falsas para contrabandear eletrônicos

Operação Rota Diplomática cumpre mandados em SP e bloqueia 20 milhões de reais em bens; esquema trouxe 230 toneladas de mercadorias ao país

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h43
Um policial federal, de costas, veste uniforme azul-marinho com POLÍCIA FEDERAL em amarelo. Ele está em um ambiente interno, com parede de tijolos claros e luminárias no teto, e parece estar em uma operação ou investigação, com papéis e um notebook sobre uma mesa à esquerda
Registro da Operação Rota Diplomática, nesta quarta-feira (23) (.//Polícia Federal)
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PF mira grupo que usava malas diplomáticas falsas para contrabandear eletrônicos Priorizar nos meus resultados Google

Agentes da PF cumpriram nove mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 23, no âmbito da Operação Rota Diplomática. As diligências foram autorizadas pela 9ª Vara Federal de Campinas. O grupo alvo das investigações é suspeito de utilizar malas diplomáticas falsificadas para contrabandear eletrônicos.

As apurações apontam que os criminosos simulavam remessas consulares oficiais vindas dos Estados Unidos para contornar a fiscalização tributária no Aeroporto Internacional de Viracopos (SP). O esquema resultou na entrada ilegal de 230 toneladas de eletrônicos no país entre 2023 e 2024.

Além dos mandados, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens dos investigados. Os envolvidos podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e descaminho.

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