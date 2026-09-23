PF mira grupo que usava malas diplomáticas falsas para contrabandear eletrônicos

Agentes da PF cumpriram nove mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 23, no âmbito da Operação Rota Diplomática. As diligências foram autorizadas pela 9ª Vara Federal de Campinas. O grupo alvo das investigações é suspeito de utilizar malas diplomáticas falsificadas para contrabandear eletrônicos.

As apurações apontam que os criminosos simulavam remessas consulares oficiais vindas dos Estados Unidos para contornar a fiscalização tributária no Aeroporto Internacional de Viracopos (SP). O esquema resultou na entrada ilegal de 230 toneladas de eletrônicos no país entre 2023 e 2024.

Além dos mandados, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens dos investigados. Os envolvidos podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e descaminho.