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Brasil

PF mira grupo criminoso especializado em roubar livros raros e tesouros religiosos

A ação cumpre cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h14 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h28
polícia federal
Sede da Polícia Federal em Brasília (./Divulgação)
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PF mira grupo criminoso especializado em roubar livros raros e tesouros religiosos Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Página Oculta, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre receptação, ocultação e comercialização de livros raros, imagens sacras e outros bens do patrimônio cultural brasileiro.

A ação cumpre cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços residenciais e comerciais localizados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Diadema, no interior paulista.

“A investigação é desdobramento da Operação Trinca de Papel, que apurou a atuação de um grupo criminoso especializado na subtração de livros raros e outros bens culturais pertencentes a instituições públicas e privadas. As diligências realizadas posteriormente identificaram possíveis destinatários e comerciantes dos objetos furtados, além de indícios de tentativa de cooptação de um funcionário para facilitar o acesso do grupo criminoso ao acervo do Real Gabinete Português, no Rio de Janeiro”, diz a PF.

As buscas têm como finalidade localizar e recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais de origem ilícita, bem como apreender documentos, registros de aquisição e comercialização, comprovantes de pagamento, aparelhos celulares, computadores e outros elementos de prova.

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Os materiais apreendidos serão submetidos à análise e à perícia pela Polícia Federal. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de receptação, tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados.

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