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Brasil

PF mira esquema milionário de fraudes do Master em fundo de previdência em Alagoas

Investigadores ainda não divulgaram detalhes da ação desta segunda-feira no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev)

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 09h47 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h01
PF
Sede da Polícia Federal em Brasília. (Hugo Marques/VEJA)
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A Polícia Federal deflagrou uma ação, nesta segunda, para investigar um esquema milionário de fraudes envolvendo o Banco Master e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev).

O instituto aportou, entre 2023 e 2024, cerca de 117 milhões de reais em papeis do banco de Daniel Vorcaro.

A PF ainda não divulgou detalhes da ação desta segunda-feira, autorizada pelo STF, na esteira das apurações do caso Master.

As investigações já mostraram que Vorcaro obteve milhões de reais em diferentes fundos de previdência de prefeituras, governos estaduais e de órgãos federais, com a ajuda de políticos que recebiam propina para defender os interesses do dono do Banco Master.

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Depois que o dinheiro entrava no banco, era desviado por meio de operações fraudulentas, que envolviam empresas de fachada, notas fiscais frias e outros métodos na mira da PF.

Na ação em Maceió, integrantes da CGU também participam das buscas.

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Ao Radar, o instituto disse colaborar com as investigações: “O Maceió Previdência vem colaborando, desde o início, com as investigações, prestando todos os esclarecimentos e fornecendo as informações solicitadas pelas autoridades competentes. O Instituto reforça que os atos relacionados aos investimentos observaram os ritos legais e administrativos aplicáveis e destaca que seu patrimônio cresceu de aproximadamente 400 milhões de reais, em 2021, para mais de 1,6 bilhão de reais atualmente, garantindo a capacidade de pagamento de aposentados e pensionistas”.

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