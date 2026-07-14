PF mira esquema milionário de contrabando e lavagem de dinheiro em Santa Catarina

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para desarticular um esquema de contrabando e lavagem de dinheiro em Santa Catarina.

Os policiais realizam buscas em oito endereços residenciais e comerciais em Lages e em São José do Cerrito, na região Oeste catarinense.

“Durante as investigações, foi descoberto que mercadorias eletrônicas eram adquiridas irregularmente no exterior e revendidas em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão da correspondente nota fiscal. Levantamentos indicam que menos de 3% do volume de vendas apurado possuía cobertura fiscal”, diz a PF.

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Para dificultar o rastreio dos valores movimentados, ainda segundo a PF, os suspeitos utilizavam maquininhas de cartão cadastradas em nome de terceiros para realizar as vendas e para pulverizar os valores em contas bancárias, atividade que pode configurar crime de lavagem de dinheiro.

Simultaneamente ao cumprimento dos mandados, é realizado o sequestro de bens e valores dos investigados no montante superior a 14,5 milhões de reais.

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As investigações continuam a fim de encontrar novas evidências que liguem os suspeitos ao crime, além de outros possíveis envolvidos no esquema.