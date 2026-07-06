PF mira esquema de lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegais

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda, uma operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.

Os investigadores cumprem nove mandados de busca e apreensão contra alvos localizados em três estados: São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. As buscas ocorrem na capital paulista, em Goiânia e Porto Alegre, além de cidades do interior desses estados, como Aparecida de Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP) e Canoas (RS).

“As investigações apontam a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos”, diz a PF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.