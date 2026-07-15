PF mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets clandestinas em cinco estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta, uma operação contra investigados por envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro a partir de plataformas ilegais de apostas no Brasil.

Os investigadores cumprem 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

“A investigação teve início a partir de elementos informativos que apontavam para a possível prática de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No decorrer das diligências, a Polícia Federal identificou uma estrutura criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line, utilizando influenciadores digitais para promover os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e dispersar os recursos obtidos com a atividade ilícita”, diz a PF.

Ainda segundo os investigadores, as apurações evidenciam expressiva evolução patrimonial incompatível com a capacidade econômica formalmente declarada pelos investigados, além da utilização de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada.

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“Também se identificou que as plataformas divulgadas pelos investigados não possuíam autorização para funcionamento no território nacional, utilizavam indevidamente símbolos gráficos, selos ou referências visuais relacionadas ao Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, criando falsa aparência de regularidade perante os consumidores e direcionavam os aportes financeiros dos apostadores para pessoas jurídicas sem autorização para exploração da atividade, circunstâncias que subsidiaram o aprofundamento das investigações”, segue a PF.

A Justiça ainda determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores até o montante de 951 milhões de reais, além do sequestro de um imóvel de alto padrão e veículos de luxo, da proibição de divulgação de plataformas de apostas irregulares pelos investigados e da suspensão das atividades das empresas investigadas.