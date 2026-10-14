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PF mira esquema de fraudes em contratos de saúde de 2020 a 2026

Investigação aponta direcionamento de licitações em Sergipe; penas podem somar 43 anos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h04 | Atualizado em 14 out 2026, 12h07
Várias pilhas de dinheiro, notas de cem e cinquenta reais, sobre uma bancada escura, com uma jaqueta preta da Polícia Federal ao fundo
Registro da ação desta quarta-feira (14) (divulgação/Polícia Federal)
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PF mira esquema de fraudes em contratos de saúde de 2020 a 2026 Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF), a Operação Dirus para desarticular a atuação de um grupo acusado de desviar verbas públicas na área da saúde no município sergipano de Nossa Senhora do Socorro.

As diligências cumprem 32 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. As autoridades apuram fraudes em contratos firmados com organizações sociais entre 2020 e 2026, período que abrange a gestão de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e de um hospital de campanha direcionado ao combate à covid-19.

De acordo com as investigações, as práticas ilícitas compreendiam desde o direcionamento das licitações até a contratação de empresas ligadas aos próprios gestores, resultando em prejuízos estimados em 15.600.000 reais.

Além das ações de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores dos suspeitos. A PF aponta que os envolvidos devem responder por diversos crimes, cujas penas combinadas podem alcançar até 43 anos de reclusão.

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