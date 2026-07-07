PF mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis no RJ

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, a 6ª fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende, e na capital fluminense. A Justiça também autorizou o sequestro de bens e valores e determinou a suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado.

De acordo com as investigações, o esquema teria movimentado mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, enviado à PF.

Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros que poderão surgir no decorrer das investigações.

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“A ação de hoje se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa desarticular organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal”, diz a PF.