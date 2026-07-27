PF mira crime organizado em operação conjunta com o Paraguai

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai iniciam, nesta segunda, a 56ª fase da Operação Nova Aliança.

“Nesta etapa, as ações estarão concentradas na região de fronteira com ocorrência de cultivo ilícito de maconha e de atuação de organizações criminosas transnacionais”, diz a PF.

As equipes farão operações aéreas e terrestres voltadas à localização, à erradicação e à destruição de plantações ilegais, bem como à desarticulação de estruturas utilizadas para produção e para armazenamento de drogas.

Realizada desde 2012, a Operação Nova Aliança integra a cooperação entre Brasil e Paraguai no enfrentamento ao narcotráfico na região de fronteira.

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“Além das ações de erradicação de cultivos ilícitos, a operação prevê a recuperação de áreas degradadas pelo cultivo ilegal, conduzida pelos órgãos paraguaios competentes”, diz a PF.

A operação seguirá até o dia 7 de agosto e contará com o apoio da Força-Tarefa Conjunta e do Ministério Público do Paraguai.