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Brasil

PF mira candidato à Presidência da República por suspeita de desvio de recursos partidários

Investigação teve início a partir da análise de prestações de contas eleitorais e partidárias submetidas à Justiça Eleitoral

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 11h43 | Atualizado em 11 ago 2026, 11h57
PF
Sede da Polícia Federal em Brasília. (Hugo Marques/VEJA)
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A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, a Operação Causa Própria, com o objetivo de apurar suposto esquema de desvio de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, candidato ao Planalto pela sigla, é alvo de buscas.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares determinadas pela Justiça Eleitoral, incluindo bloqueio de contas bancárias e de aplicações financeiras, indisponibilidade e sequestro de bens, restrições patrimoniais e afastamento cautelar de investigados de funções de direção e de administração em entidades vinculadas aos fatos apurados.

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“A investigação teve início a partir da análise de prestações de contas eleitorais e partidárias submetidas à Justiça Eleitoral, de relatórios de inteligência financeira e de diligências realizadas”, diz a Polícia Federal.

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Segundo as apurações, há indícios de que recursos públicos destinados à atividade político-partidária e eleitoral tenham sido direcionados a empresas e a pessoas físicas sem capacidade operacional compatível com os valores recebidos ou com vínculos diretos ou indiretos com integrantes da estrutura partidária investigada.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de apropriação indébita eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais identificadas no decorrer das investigações.

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