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PF mira ataques ao BC em nova fase de investigação sobre Master

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra publicitário ligado a Vorcaro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 15h57 | Atualizado em 9 jul 2026, 18h18
Sede do Banco Central, em Brasília: o país tem um longo histórico de manutenção de juros altos
Sede do Banco Central (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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PF mira ataques ao BC em nova fase de investigação sobre Master Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.

A ação desta quinta foca em uma atuação coordenada em redes para comprometer a credibilidade do Banco Central.

Estão sendo cumpridos, em Brasília, dois mandados de busca e apreensão contra o publicitário Thiago Miranda.

Ele é suspeito de atuar, junto com o banqueiro Daniel Vorcaro, para “proteger o núcleo dirigente da organização criminosa”, “manipular a opinião pública” e “coagir, intimidar e violar dados sigilosos de jornalistas, de concorrentes e pessoas ligadas ao Presidente do Banco Central”.

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A investigação levantou indícios de intimidação de jornalistas, monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, obtenção indevida de informações sigilosas e adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais.

De acordo com o ministro André Mendonça, do STF, que autorizou a operação, Miranda “estaria diretamente envolvido no recrutamento de influenciadores e jornalistas”.

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Estão sendo investigados crimes contra o sistema financeiro nacional e de organização criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa.

Em janeiro, a PF abriu um inquérito para apurar o envolvimento de uma rede de influenciadores digitais num plano para atacar o BC.

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A suspeita é de que eles tenham recebido dinheiro de Vorcaro, dono do Master, para propagar conteúdos favoráveis ao banco e contra os órgãos de controle. Cerca de 40 perfis estariam envolvidos no chamado “Projeto DV”.

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