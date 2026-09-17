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Brasil

PF marca data para ouvir Vorcaro e o pai dele em investigações do escândalo do Banco Master

Banqueiro falará sobre fraudes bilionárias no BRB e o pai dele terá de prestar esclarecimentos sobre ações ilegais de espionagem e intimidação

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 14h44
COLABORAÇÃO - Vorcaro: a partir da prisão, ocorrida há três meses, início de negociação para uma delação premiada
COLABORAÇÃO - Vorcaro: a partir da prisão, ocorrida há três meses, início de negociação para uma delação premiada (Polícia Penal/.)
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PF marca data para ouvir Vorcaro e o pai dele em investigações do escândalo do Banco Master Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal marcou os depoimentos de Daniel Vorcaro e do pai dele, o empresário Henrique Vorcaro, para o fim do mês.

Dono do Banco Master, Vorcaro vai depor na próxima quinta-feira (24) no inquérito que apura as fraudes bilionárias contra o Banco Regional de Brasília.

Já o pai dele vai prestar depoimento no dia 30 de setembro na investigação que envolve os atos dos criminosos que integram “A Turma”, o grupo de arapongas contratados para espionar e intimidar desafetos de Vorcaro e de sua família.

 

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