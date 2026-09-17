PF marca data para ouvir Vorcaro e o pai dele em investigações do escândalo do Banco Master

A Polícia Federal marcou os depoimentos de Daniel Vorcaro e do pai dele, o empresário Henrique Vorcaro, para o fim do mês.

Dono do Banco Master, Vorcaro vai depor na próxima quinta-feira (24) no inquérito que apura as fraudes bilionárias contra o Banco Regional de Brasília.

Já o pai dele vai prestar depoimento no dia 30 de setembro na investigação que envolve os atos dos criminosos que integram “A Turma”, o grupo de arapongas contratados para espionar e intimidar desafetos de Vorcaro e de sua família.