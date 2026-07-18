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PF já trabalha em nova leva de indiciamentos no escândalo das fraudes do INSS

Primeiro relatório, entregue recentemente ao ministro André Mendonça, no STF, citou 48 investigados pelo roubo bilionário aos aposentados

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 14h01
Fachada de agência de atendimento do INSS
Fachada de agência de atendimento do INSS (INSS/Divulgação)
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PF já trabalha em nova leva de indiciamentos no escândalo das fraudes do INSS Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal indiciou nesta semana uma primeira leva de 48 investigados por envolvimento nas fraudes bilionárias do INSS.

Na lista, estão figuras como o ex-presidente do órgão Alessandro Stefanutto, o ex-procurador-geral do órgão Virgílio de Oliveira Filho, o ex-diretor de benefícios André Fidelis e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado nas investigações como cabeça do esquema que roubou milhões de aposentados no país. 

Relatadas pelo ministro André Mendonça, as investigações continuam e devem produzir, já nas próximas semanas, novas levas de indiciamentos.

Na primeira lista, a PF citou crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa.

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Com o primeiro relatório, algumas defesas acreditam que o ministro do STF irá determinar a soltura dos investigados ainda presos, o que seria uma excelente notícia para figurões que temem eventuais delações premiadas dos líderes do esquema.

Um dos pontos ainda pendentes é a investigação que envolve um dos filhos do presidente Lula, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Mendonça deu 60 dias para que a PF concluísse a análise de materiais encontrados nos celulares e computadores dos investigados, mas a corporação informou que não tinha como cumprir o prazo por questões de falta de pessoal.

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Enquanto a investigação contra Lulinha segue parada, as outras frentes avançam, pressionando Mendonça a analisar pedidos de relaxamento das prisões e outras medidas solicitadas pelos investigados.

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