PF investiga tráfico internacional de mulheres para exploração sexual na Suíça

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 6, a Operação Helvetia para investigar um grupo suspeito de aliciar mulheres no Brasil e enviá-las à Suíça para exploração sexual. A investigação também apura a ocultação dos valores obtidos com a atividade criminosa.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços nos municípios de Limoeiro e Paudalho, em Pernambuco. Por determinação da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, também foram sequestrados e bloqueados bens e ativos financeiros que ultrapassam 1 milhão de reais.

Segundo a PF, as mulheres eram atraídas por promessas de trabalho no exterior. Na Suíça, teriam sido submetidas a pressões psicológicas e ameaças, além de obrigadas a exercer atividades de exploração sexual e enviar periodicamente parte dos valores obtidos ao Brasil.

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que possam ser identificados durante as apurações.

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Já é a segunda operação da PF contra o tráfico internacional de mulheres brasileiras apenas no mês de novembro. Na quarta-feira, 4, a PF deflagrou a Operação Dirty Dancing, que investiga uma organização criminosa transnacional suspeita de recrutar mulheres para exploração sexual em Israel e promover a entrada irregular de vítimas em outros países. A investigação aponta que o grupo providenciava viagens e hospedagem, agendava clientes e retinha parte dos valores obtidos pelas mulheres. A Justiça determinou a prisão preventiva de uma suspeita, o bloqueio de bens e valores de até R$ 10 milhões e a suspensão das atividades de duas empresas vinculadas à investigada.