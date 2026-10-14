PF investiga suspeita de fraude em licitação milionária de hospital no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a Operação Fidúcia, que investiga desvios de recursos públicos por meio de fraudes em uma licitação de mais de R$ 9 milhões destinada ao Hospital Armando Vidal, único hospital público da cidade de São Fidélis, no Norte Fluminense.

A ação, que conta com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), cumpre nove mandados de busca e apreensão em São Fidélis e Campos dos Goytacazes. Segundo a PF, as investigações revelaram “graves vícios no procedimento licitatório em questão, como a inversão das fases de projeto e contratação e fortes suspeitas de fraude nas empresas participantes do certame”.

As diligências também identificaram irregularidades cometidas por pessoas físicas e jurídicas envolvidas na licitação do hospital, com a utilização de “laranjas” e indícios de participação de servidores públicos e empresários nas fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e associação criminosa.