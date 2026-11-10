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Brasil

PF investiga se repasses de mãe a deputado foram ‘retorno’ de emendas Pix

Neto Carletto recebeu R$ 1 milhão em transferências consideradas atípicas pelo Coaf

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h38
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo terno azul-marinho e gravata azul, com a mão no queixo, pensativo, em uma reunião. Outras pessoas desfocadas ao fundo.
O deputado federal Neto Carletto (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)
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PF investiga se repasses de mãe a deputado foram ‘retorno’ de emendas Pix Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal investiga o recebimento de 1 milhão de reais pelo deputado federal Neto Carletto (Avante-BA) após repasses da sua própria mãe. Uma das hipóteses é que o dinheiro tenha sido desviado de emendas Pix indicadas pelo parlamentar.

Os pais de Carletto, Mariza Aparecida Carletto e Orlando Sulz de Almeida Filho, foram alvo de busca e apreensão nesta terça-feira, como parte da Operação Fluxo Paralelo. Os mandados foram autorizados pelo ministro Flávio Dino, do STF.

O Coaf identificou uma transferência de 1. 003. 792,90 reais de Mariza ao filho, dividida em duas operações, em setembro de 2025 e março de 2026.

Na primeira delas, ela passou 750 mil para a conta pessoal do filho. No mesmo dia, o deputado enviou o mesmo valor para uma empresa sua.

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Ao STF, a PF afirmou que ainda não é possível concluir que os recursos recebidos foram desviados das emendas, mas que é necessário investigar se há uma relação.

“Esse encadeamento não autoriza concluir pela existência de retorno de recursos públicos, mas fornece fundamento suficiente para investigar se há relação financeira entre os valores desviados na ponta da execução municipal e as movimentações posteriormente identificadas”, disse a corporação.

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Ao todo, houve 98 comunicações de transações bancárias atípicas envolvendo Marilza, incluindo “movimentações em espécie, depósitos fracionados, saques próximos aos limites de comunicação e operações caracterizadas pelo recebimento de créditos seguido de débitos de igual ou
semelhante valor”.

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Em uma conta, por exemplo, houve oito saques em espécie, no valor total de 464. 884 reais. Desses saques, quatro foram de exatamente 49 mil, em uma possível tentativa de evitar a comunicação por transferências de 50 mil ou mais.

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