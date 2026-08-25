PF investiga investimentos da previdência de Campo Grande no Master

Ler Resumo





A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar o investimento de R$ 1,2 milhão do instituto de previdência de Campo Grande (MS) no Banco Master. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e quebra de sigilos, com indícios de gestão temerária e corrupção por parte de servidores. Leia a reportagem completa para entender o caso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para investigar o investimento de 1,2 milhão de reais do instituto de previdência de Campo Grande (MS) no Banco Master.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul.

Também houve quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

“Há indícios de que servidores envolvidos no processo decisório, mediante ações ou omissões, teriam deixado de observar os procedimentos técnicos e administrativos aplicáveis, expondo o patrimônio do RPPS municipal a riscos”, informou a PF.

Continua após a publicidade

Estão sendo investigados os crimes de gestão temerária, corrupção passiva e corrupção ativa.