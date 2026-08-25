PF investiga investimentos da previdência de Campo Grande no Master
Corporação apontou indícios de irregularidades em aporte de R$ 1,2 milhão
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para investigar o investimento de 1,2 milhão de reais do instituto de previdência de Campo Grande (MS) no Banco Master.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul.
Também houve quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.
“Há indícios de que servidores envolvidos no processo decisório, mediante ações ou omissões, teriam deixado de observar os procedimentos técnicos e administrativos aplicáveis, expondo o patrimônio do RPPS municipal a riscos”, informou a PF.
Estão sendo investigados os crimes de gestão temerária, corrupção passiva e corrupção ativa.