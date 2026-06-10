PF investiga fraude envolvendo empresa de material hospitalar no Piauí

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação para apurar suspeita de fraude em licitações no Piauí envolvendo uma empresa fornecedora de materiais hospitalares e odontológicos.

Investigações iniciais identificaram indícios pagamento de propina a agentes públicos, em troca do direcionamento de contratações para essa empresa.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), nos municípios de Bela Vista do Piauí, São Braz do Piauí, São Raimundo Nonato, Corrente e Sebastião Barros.

Três funcionários públicos foram afastados de suas funções. A empresa investigada, que não teve o nome divulgado, teve seus contratos suspensos e está proibida de fechar novos.

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Estão sendo investigados os crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Expansão de Domínio.