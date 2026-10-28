PF investiga fraude de até R$ 10 bilhões no Seguro-Defeso

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 28, uma operação contra uma organização criminosa suspeita de desviar valores bilionários do Seguro-Defeso. O benefício é pago pelo governo federal a pescadores de pequeno porte durante os períodos de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida pela lei ambiental.

A operação ocorre no Maranhão, estado que concentra a segunda maior quantidade de beneficiários do Seguro-Defeso em todo o país, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, a ação cumpre 35 mandados de busca e apreensão e 17 medidas cautelares, mobilizando 160 agentes em dezesseis municípios maranhenses.

Conforme a PF, a investigação encontrou indícios de desvios de até 10 bilhões de reais ao longo de cinco anos do Seguro-Defeso, por meio do cadastro fraudulento de beneficiários com informações falsas nos sistemas do governo federal. Dois servidores públicos foram afastados do cargo pela Justiça, sob suspeita de integrar o esquema criminoso.

Além de celulares e documentos relacionados aos suspeitos, a operação apreendeu veículos de luxo e armas com alto poder de fogo. Segundo a Polícia, os crimes a que os investigados poderão responder incluem organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistemas públicos.