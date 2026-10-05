PF investiga distribuição de broches equipados com câmera em Cabo Frio

Um homem que portava broches equipados com pequenas câmeras internas foi detido em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na manhã de domingo, 4. Os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil e entregues à Polícia Federal (PF). A suspeita é de que o equipamento seria capaz de filmar o voto de eleitores que os usassem no momento de ir às urnas.

Segundo a Polícia Federal, no lado da frente, os objetos exibiam um número representativo de um partido eleitoral, como um broche comum. A parte traseira, porém, continha um adesivo que escondia uma pequena câmera com baterias. Ainda de acordo com a corporação, o material passará por uma perícia para dar continuidade as investigações. O celular do suspeito também foi apreendido e será periciado.