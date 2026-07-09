PF investiga desvio de emendas indicadas por ex-deputado condenado no caso Marielle

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira uma operação para investigar a suspeita de desvio de emendas indicadas pelo ex-deputado federal Chiquinho Brazão.

Brazão foi condenado, em fevereiro, a 76 anos e três meses de prisão por ter sido considerado mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco.

Batizada de Operação Emendatio, a ação desta quinta conta com dois mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão, autorizados pelo STF, todos no Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio de 100 milhões de reais.

De acordo com a PF, as parcerias com organização da sociedade civil, que receberam as verbas, tem indícios de superfaturamento, conluio entre empresas participantes das cotações de preços e falta de execução do contrato.

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Estão sendo investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.