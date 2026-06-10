PF investiga aporte de R$ 3 milhões de município de Pernambuco no Master

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação para investigar o investimento de 3 milhões de reais do fundo previdenciário dos servidores públicos de Paulista (PE) no Banco Master.

Batizada de Operação Take Over, a ação cumpre dez mandados de busca e apreensão, na própria cidade de Paulista e em Recife e no Rio de Janeiro, autorizados pela Justiça Federal.

De acordo com a PF, a investigação inicial apontou que o aporte feito pelo Instituto de Previdência Social do Município do Paulista (PreviPaulista) não cumpriu os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários.

Agora, o objetivo é descobrir se houve gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventuais crimes contra a administração pública e o sistema financeiro.

Continua após a publicidade

Em nota divulgada em novembro do ano passado, quando o investimento foi revelado, o PreviPaulista afirmou que a aplicação foi feita na gestão anterior, em 2024, e e que “auditorias iniciais apontam que o investimento foi realizado à revelia da governança interna, contrariando parecer da consultoria de investimentos contratada à época e sem a devida aprovação do Comitê de Investimentos”.