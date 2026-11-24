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A Polícia Federal investiga influenciadores com perfis suspensos no Instagram por divulgarem apostas ilegais. A apuração sigilosa apura lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão. Entenda o caso e os próximos desdobramentos.

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A Polícia Federal investiga influenciadores responsáveis pelos 341 perfis que tiveram o acesso restringido no Instagram no Brasil após um pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A informação foi apurada pela coluna GENTE, com uma fonte ouvida na condição de anonimato. Segundo ela, a apuração sobre a divulgação de plataformas de apostas ilegais corre sob sigilo para preservar as diligências e investiga crimes como lavagem de dinheiro, estelionato, organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, exploração e divulgação de jogo de azar e evasão de divisas.

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Em 9 de novembro, o Ministério da Justiça anunciou que havia solicitado a retirada de 348 contas usadas para promover casas de apostas que operavam sem autorização no país. Juntos, os perfis somavam mais de 150 milhões de seguidores; um deles tinha 1,4 milhão. O número de 341 corresponde, segundo a fonte, às contas cujo acesso foi efetivamente restringido no Brasil.

A publicidade de plataformas de apostas sem autorização para operar no Brasil é proibida. A conduta ainda pode configurar crime contra as relações de consumo. O artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor prevê pena de três meses a um ano de detenção e multa para quem faz ou promove publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva.

Penas podem chegar a 33 anos de prisão

Ouvido pela coluna GENTE, o advogado Faustino Júnior explica que o calvário dos influenciadores começou com a Medida Provisória 1. 394/2026. A medida foi anunciada como uma proibição das bets e, no mesmo texto, suspendeu processos administrativos sancionadores ainda sem julgamento definitivo por infrações à legislação do setor. Esses processos poderão ser arquivados se os operadores cumprirem, no prazo, as obrigações previstas na própria MP. Enquanto isso, em 9 de novembro, o Ministério da Justiça pediu à Meta a remoção de 348 perfis que, segundo a pasta, divulgavam apostas ilegais.

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“Para empresários, afiliados e influenciadores investigados, o primeiro passo é verificar qual conduta foi atribuída a cada um. Se uma medida criminal se apoia exclusivamente em uma irregularidade regulatória alcançada pelo artigo 13, a defesa pode questionar se há justa causa penal para essa medida. Havendo ameaça concreta de prisão ilegal, cabe avaliar um habeas corpus preventivo com pedido de salvo-conduto. O alcance dessa tese depende da fundamentação da medida e das provas do caso. O arquivamento na esfera administrativa, por si só, não extingue a responsabilidade por crimes sustentados por indícios autônomos”, diz Faustino.

Se receberem o mesmo indiciamento dos influenciadores da Operação Cash Out, deflagrada em 18 de novembro, e forem condenados pelos cinco crimes em concurso material, a soma das penas em abstrato, antes de eventuais aumentos ou reduções, ficaria entre 11 e 34 anos de reclusão. Já a própria divulgação pode gerar responsabilidade por publicidade enganosa ou abusiva, com pena de três meses a um ano de detenção e multa, desde que preenchidos os requisitos legais. “A derrubada de um perfil, por si só, não demonstra participação em crime. A responsabilidade de cada investigado depende da prova do que ele efetivamente fez”, conclui o advogado.

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