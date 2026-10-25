PF investiga 16 crimes eleitorais em 10 estados no 2° turno

A Polícia Federal (PF) investiga ocorrências de 16 crimes eleitorais em 10 estados até as 11h30 deste domingo, 25: Acre, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e Sergipe. Os casos envolvem suspeitas de propaganda irregular e violação do sigilo do voto.

Segundo balanço da corporação, foram instaurados 1.619 inquéritos relacionados a crimes eleitorais em 2026. As investigações resultaram na apreensão de cerca de 52 milhões de reais em bens e valores, dos quais 32 milhões de reais são em dinheiro vivo.