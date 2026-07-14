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PF indicia ex-presidente do INSS, ‘Careca’ e mais 46 em investigação sobre fraude

Estima-se que cerca de R$ 6,3 bilhões foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024

Por Redação 14 jul 2026, 17h56
Careca do INSS presta depoimento à CPMI
O empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS (Lula Marques/Agência Brasil)
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PF indicia ex-presidente do INSS, ‘Careca’ e mais 46 em investigação sobre fraude Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal (PF) encerrou nesta terça-feira (14) a primeira investigação oriunda da Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais de mensalidades associativas dos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os investigadores do caso concluíram pelo indiciamento de 48 investigados, incluindo o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-presidente do órgão Alessandro Stefanuto.

O inquérito que originou os indiciamentos apurou descontos irregulares de aposentados filiados a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

O relatório completo sobre as conclusões da investigação foi enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é relator do caso. O documento está em segredo de Justiça, os detalhes não foram divulgados.

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O caso começou a ser investigado em abril de 2025 pela PF. Estima-se que cerca de R$ 6,3 bilhões foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

(Agência Brasil)

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INSS
PF - Polícia Federal
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