PF indicia 23 suspeitos de desvios de recursos da UFSC

A Polícia Federal (PF) indiciou 23 pessoas por desvios de verbas em cursos de Educação a Distância (EaD) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Decorrente da Operação Ouvidos Moucos, a investigação concluiu que professores e funcionários da instituição agiam no esquema. Eles foram indiciados pelos crimes de concussão, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, violação de sigilo funcional, falsidade ideológica, entre outros delitos. As informações foram divulgadas pelo Diário Catarinense nesta quarta-feira.

Deflagrada pela PF em setembro de 2017, a Ouvidos Moucos focou repasses oferecidos pelo programa federal Universidade Aberta do Brasil (UAB) na UFSC, cujo valor total foi de 80 milhões de reais entre 2005 e 2015.

O relatório parcial do inquérito, assinado pelo delegado Nelson Napp em 18 de abril, indica apenas a tipificação das condutas criminosas e a indicação dos respectivos autores. Após concluir o inquérito por inteiro, a peça será encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF), que decidirá se denuncia ou não os indiciados pela PF.

O documento não indica o montante que teria sido desviado da UFSC nem detalha no que consistiram as condutas criminosas. Segundo o delegado, estas informações serão expostas em outro relatório.

Suicídio de ex-reitor

A Operação Ouvidos Moucos teve desdobramentos trágicos. Preso por suspeita de obstrução às investigações dentro da UFSC, o ex-reitor Luiz Carlos Cancellier se suicidou 17 dias depois, ao pular do sétimo andar de um shopping de Florianópolis. Ele deixou um bilhete em que afirmava que “a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade!!!”.

Reportagem publicada por VEJA em novembro de 2017 reconstrói em detalhes o caso e mostra as fragilidades da acusação contra Cancellier. Em entrevista ao fórum Amarelas ao Vivo, nesta terça-feira (24), o irmão do ex-reitor, Acioli Cancellier de Olivo, disse que ele “se sentiu humilhado e impotente diante da pecha que lhe causaram”.

Acioli contou que Cancellier considerava a instituição “sua vida” e ficou afetado diante das manchetes estampadas de que era responsável pelo desvio de 80 milhões de reais, conforme o acusou a comunicação da PF no dia da operação. O irmão do ex-reitor relatou ter entrado com uma representação junto ao Ministério da Justiça para apurar o motivo da divulgação tão ampla e errônea sobre os supostos crimes de Luiz Carlos Cancellier. Cerca de dois meses depois, segundo Acioli, a PF respondeu que o fato de existir uma informação errada em seu site era “indiferente”, porque “ninguém lê”.

Defesa

O chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, Áureo Moraes, afirmou que a universidade não recebeu nenhuma notificação oficial e que a única informação que eles tem foi divulgada pela imprensa, de forma oficiosa. Moraes ressaltou a necessidade de se dar um tratamento institucional ao caso por parte da Polícia Federal.