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Brasil

PF formaliza rejeição da delação e comunica defesa de Daniel Vorcaro

O dono do Banco Master ainda segue na mesa de negociações com a PGR

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 19h41 | Atualizado em 11 jun 2026, 20h00
PF
Sede da Polícia Federal em Brasília. (Hugo Marques/VEJA)
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PF formaliza rejeição da delação e comunica defesa de Daniel Vorcaro Priorize VEJA no Google

Os investigadores da Polícia Federal decidiram rejeitar formalmente a delação de Daniel Vorcaro. A opção por não aceitar a segunda proposta apresentada pelo dono do Banco Master já foi comunicada aos defensores do banqueiro.

Vorcaro segue ainda na mesa de negociações com a PGR, que avalia os novos dados trazidos por ele para reforçar o valor de sua potencial colaboração com as investigações.

Um desses casos, relatados aos investigadores pelos defensores do banqueiro, foi revelado por VEJA, há pouco, na capa da edição que chega aos assinantes nesta sexta-feira.

O dono do Master se ofereceu para relatar os detalhes de uma operação no exterior que resultou num repasse de 30 milhões de dólares ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

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Vorcaro também detalhou o esquema de corrupção envolvendo o PT da Bahia, uma das frentes de investigação mais avançadas do caso e listou integrantes do Judiciário que receberam propina para atuar em defesa dos interesses do Master.

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