A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 24, três operações destinadas a combater esquemas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de divisas. As Operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, todas desdobramentos de operações anteriores, identificaram grupos que utilizavam empresas, transferências bancárias e criptoativos para movimentar grandes quantias de dinheiro no Brasil e no exterior.

Entre os alvos das operações está o funkeiro MC Ryan SP, que teve bloqueio patrimonial determinado pela Justiça — o valor não foi revelado. Ele já havia sido preso na Operação Narco Fluxo, em abril deste ano, junto com outros influenciadores digitais e músicos, como MC Poze do Rodo — todos foram soltos e respondem às investigações em liberdade.

De acordo com a PF, somente nas apurações das Operações Narco Azimut III e Narco Oriente, foram identificadas movimentações superiores a 4,3 bilhões de reais.

No caso da Narco Oriente, a investigação aponta que uma organização criminosa transnacional utilizava empresas de fachada e instituições de pagamento para ocultar recursos provenientes, principalmente, de golpes digitais. Entre as práticas investigadas, estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos.

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A ação mobiliza 130 policiais federais para cumprimento de 72 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em endereços nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, no estado de São Paulo; e Foz do Iguaçu/PR, no âmbito da Operação Narco Azimut III. Nas Operações Narco Oriente e Narco Alicerce, as ações ocorrem em São Paulo, Sorocaba, São Bernardo do Campo e Piedade, em São Paulo; Charqueada/SP; Recife/PE; Cidade Ocidental/GO; Porto Alegre/RS; e Brasília/DF.

As medidas também incluem o bloqueio de bens e valores, com limites de até 1,1 bilhão de reais na Narco Azimut III e 3,2 bilhões de reais na Narco Oriente, além de restrições à movimentação de empresas e à transferência de patrimônio. Na Narco Alicerce, são bloqueados bens, direitos e valores, especialmente imóveis de alto padrão, relacionados a investigados da Operação Narco Fluxo.

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Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos. Segundo a Polícia Federal, as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer a estrutura financeira dos grupos criminosos. Os suspeitos poderão responder, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.