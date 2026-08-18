PF faz operações por suspeita de fraude de 37 milhões de reais em contratos na Paraíba

Com o objetivo de desarticular grupo criminoso suspeito de praticar irregularidades em contratos públicos relacionados a obras de engenharia de pavimentação asfáltica nos municípios paraibanos de Pocinhos e de Cuité, na Paraíba, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira as operações Asfalto Vazio e Acordo Maquiado.

Realizadas com o apoio da Controladoria-Geral da União e do Ministério Público Federal, as ações pretendem reunir provas sobre o modo de atuação dos investigados, identificar a participação de agentes públicos e particulares no esquema criminoso, bem como dimensionar a extensão dos prejuízos causados aos cofres públicos.

Os contratos ultrapassam o montante de 37 milhões de reais e envolvem suspeitas de fraude em procedimentos licitatórios, direcionamento de contratações, superfaturamento e outros ilícitos relacionados à aplicação de recursos públicos.

Por determinação da 16ª Vara Federal de Garantias da Seção Judiciária da Paraíba, policiais federais e auditores da CGU cumpriram seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios paraibanos de Pocinhos, de Cuité e de Campina Grande.

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O objetivo das medidas judiciais é apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, crimes relacionados a fraudes em licitações e contratos administrativos, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da apuração.