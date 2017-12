PF faz operação no Galeão contra o tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF) está nas ruas desde o início da manhã desta terça-feira para cumprir 36 mandados de prisão e um de condução coercitiva contra envolvidos em um esquema de tráfico internacional de drogas que funciona no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Os detidos são suspeitos de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, contrabando e descaminho e desvio de bebidas de aeronaves. De acordo com os investigadores, dois funcionários da Receita Federal são alvos da ação.

Os demais mandados são contra funcionários e terceirizados da Infraero. Segundo os policiais, esta é a maior operação policial já realizada no Galeão.

Dos 36 mandados, doze prisões já foram cumpridas, segundo o Bom Dia Brasil, da TV Globo. As investigações começaram em fevereiro deste ano, quando uma ação da Polícia Federal descobriu uma mala com 37 quilos de cocaína.