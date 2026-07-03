PF faz operação contra grupo alvo de sanção dos EUA por ligação com PCC

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A organização teria movimentado mais de 10 bilhões de reais.

Entre os alvos estão duas pessoas sancionadas nesta semana pelo governo dos Estados Unidos por ligação com o PCC. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa e Victor Henrique de Oliveira Shimada está sendo procurado.

Segundo a PF, a investigação apontou um “sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras”.

Batizadade de Operação Exchange, a ação conta com 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo.

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Os mandados são cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, todas no estado de São Paulo.

Estão sendo investigados os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, e evasão de divisas.