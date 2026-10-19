PF faz operação contra ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações a advogado aliado de Flávio
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro são alvos de inquérito no STF
A Polícia Federal realiza nesta segunda-feira uma operação para investigar a suspeita de vazamento de informações sigilosas do STJ para o advogado Willer Tomaz.
O ex-secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do tribunal Humberto Pradera foi alvo de busca e apreensão. Ele já tinha sido exonerado na semana passada, devido à suspeita de vazamento.
O mandado foi expedido pelo STF, no inquérito que investiga Tomaz e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
De acordo com a PF, estão sendo investigados os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.