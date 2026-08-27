PF faz operação contra esquema que usava Correios para importar peças de fuzis dos EUA

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 27, a segunda fase da Operação Órion, contra um esquema de importação de peças e acessórios de armas dos Estados Unidos ao Brasil através dos Correios. São cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio.

“A investigação – que contou com o apoio dos Correios – teve início após a identificação de encomendas internacionais suspeitas, oriundas do estado da Flórida, nos Estados Unidos, contendo peças e acessórios para fuzis destinados ao território nacional. A prisão de um dos envolvidos possibilitou o aprofundamento das investigações”, informou a PF em nota.

Os envolvidos poderão responder pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição.

Na fase anterior, em 2025, os agentes desativaram um laboratório clandestino destinado à fabricação e montagem de componentes de armamentos por meio de impressoras 3D. O local ficava em Rio das Pedras, comunidade na Zona Oeste do Rio, que tem sido palco de confrontos entre Comando Vermelho (CV) e milicianos. Na época, foram apreendidos materiais bélicos e dispositivos eletrônicos, que levaram à identificação de outros membros do conluio e ao avanço das investigações.

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