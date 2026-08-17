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Brasil

PF faz operação contra esquema de fraude em CPFs e mobiliza blindados na Cidade de Deus

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 08h52 | Atualizado em 17 ago 2026, 09h45
Veículo blindado militar bege em rua estreita de comunidade, com casas simples e postes de energia. Um homem de camiseta clara e calça escura está à esquerda, próximo a um comércio. Um carro branco e uma moto preta estão estacionados à direita. Corrimões de metal enferrujado em primeiro plano.
Operação da PF: blindado na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. 17/08/2026 (Reprodução/Twitter)
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PF faz operação contra esquema de fraude em CPFs e mobiliza blindados na Cidade de Deus Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira, 17, a Operação Malebolge, contra um grupo investigado por fraudes na emissão de inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no Rio de Janeiro. O esquema contava com a participação de funcionários corruptos em unidades credenciadas. São cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal. Parte dos endereços fica na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, apontada como uma “provável área de atuação” da organização criminosa.

“As investigações tiveram início após a identificação de sucessivas tentativas de emissão fraudulenta de CPFs em unidades de atendimento localizadas na capital fluminense”, informou a PF. “Os levantamentos realizados indicaram que integrantes do grupo apresentavam documentos civis falsificados para obtenção irregular de inscrições junto à Receita Federal. “

No momento, blindados estão mobilizados na Cidade de Deus. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção ativa, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados ao longo das investigações.

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A operação foi batizada em referência à obra A Divina Comédia, do poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321). Na narrativa, Malebolge corresponde à oitava camada do Inferno, local destinado à punição de fraudadores, falsários e corruptos. Em nota, a PF explicou que a ação recebeu esse nome “em razão da natureza dos crimes investigados e do suposto emprego de fraudes e corrupção para a obtenção de vantagens ilícitas”.

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