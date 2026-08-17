PF faz operação contra esquema de fraude em CPFs e mobiliza blindados na Cidade de Deus

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A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Malebolge no Rio de Janeiro contra um esquema de fraudes na emissão de CPFs, que contava com a participação de funcionários corruptos em unidades credenciadas. A ação cumpre mandados de busca na capital e Nova Iguaçu, incluindo a Cidade de Deus, visando combater crimes de falsificação e corrupção.

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A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira, 17, a Operação Malebolge, contra um grupo investigado por fraudes na emissão de inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no Rio de Janeiro. O esquema contava com a participação de funcionários corruptos em unidades credenciadas. São cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal. Parte dos endereços fica na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, apontada como uma “provável área de atuação” da organização criminosa.

“As investigações tiveram início após a identificação de sucessivas tentativas de emissão fraudulenta de CPFs em unidades de atendimento localizadas na capital fluminense”, informou a PF. “Os levantamentos realizados indicaram que integrantes do grupo apresentavam documentos civis falsificados para obtenção irregular de inscrições junto à Receita Federal. “

No momento, blindados estão mobilizados na Cidade de Deus. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção ativa, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados ao longo das investigações.

A operação foi batizada em referência à obra A Divina Comédia, do poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321). Na narrativa, Malebolge corresponde à oitava camada do Inferno, local destinado à punição de fraudadores, falsários e corruptos. Em nota, a PF explicou que a ação recebeu esse nome “em razão da natureza dos crimes investigados e do suposto emprego de fraudes e corrupção para a obtenção de vantagens ilícitas”.