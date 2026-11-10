PF faz operação contra desvio de emendas Pix na Bahia

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma operação para investigar a suspeita de desvio de emendas parlamentares especiais, conhecidas como emendas Pix, em municípios da Bahia.

Batizada de Operação Fluxo Paralelo, a ação conta com cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju.

Foram apreendidos maços de dinheiro vivo em caixas e malas.

Estão sendo investigados os crimes de desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e utilização irregular de verbas federais.