PF faz nova operação sobre suspeita de emendas para ‘Dark Horse’

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira a segunda fase da Operação Make Up, que investiga a suspeita de desvios de emendas parlamentares para o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão em Brasília, autorizado pelo ministro Flávio Dino, do STF.

A investigação apura a possível prática dos crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

A primeira fase da operação ocorreu em setembro.