Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

PF evita apurar denúncias contra Lula, enquanto corre para investigar adversário do petista

Cenário de dois pesos e duas medidas ficou cada vez mais evidente nos últimos dias, com a revelação de evidências de corrupção na gestão lulista

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 16h41 | Atualizado em 23 out 2026, 17h34
Lula sorrindo, usando chapéu de palha e camisa azul, faz um coração com as mãos sobre os olhos. À esquerda, uma garrafa de uísque Macallan Pure Island Malt 1945. Um microfone preto está à frente do presidente.
Lula e o Macallan de 1945: presente de Daniel Vorcaro para o presidente da República teria custado 500.000 reais, segundo mensagens encontradas no celular do banqueiro (Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
PF evita apurar denúncias contra Lula, enquanto corre para investigar adversário do petista Priorize VEJA no Google

Quem conhece essa investigação do STF contra o advogado Willer Tomaz e suas supostas conexões com o candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro, diz que, a pretexto de fustigar o adversário de Lula, os investigadores da Polícia Federal vão acabar chegando a aliados do presidente petista, como Davi Alcolumbre, o chefe do Senado, e a boa parte do Judiciário amigo do petismo.

Willer Tomaz tem relações com políticos de ambos os campos ideológicos da polarização, tem como sócio um ex-ministro de Dilma Rousseff, o advogado Eugênio Aragão, que chegou a ser defensor do próprio Lula, e também é próximo de caciques do Centrão.

As relações de Willer com Flávio e metade do Senado e da Câmara são conhecidas, envolvem diferentes interesses até hoje não bem explicados, mas não são as únicas relações que deveriam chamar a atenção dos investigadores.

Enquanto a PF conduz uma investigação-relâmpago para tentar chegar a fatos comprometedores ao bolsonarismo, a corporação se recusa a investigar as denúncias de pagamento de propina de 30 milhões de reais por Daniel Vorcaro ao filme de Lula e ao Instituto Lula, como o banqueiro revelou em um anexo de sua delação ignorada tanto pela PF quanto pela PGR.

Siga
Continua após a publicidade

Na edição que chegou aos assinantes nesta sexta, VEJA também revela mensagens sobre a compra de um uísque de 500. 000 reais para Lula, algo que a PF também não fez questão de apurar, dado que tem as mensagens desde novembro de 2025 e nada fez com as evidências.

Segundo Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha a quem Lula chamou de “pilantra”, a PF também fecha os olhos para as evidências contra o filho do presidente Lula e tem evitado investigar as denúncias de tráfico de influência que envolvem o presidente da República, ministros do governo petista e contratos bilionários firmados com empresas que teriam contratado Lulinha para abrir portas na máquina federal.

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).