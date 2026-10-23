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Brasil

PF encontra lista milionária de gastos de Daniel Vorcaro com Yasmin Brunet

Festa de aniversário da modelo, bancada pelo banqueiro, custou mais de 2 milhões de reais, como revelam mensagens do celular do dono do Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 09h59 | Atualizado em 23 out 2026, 12h47
Mulher loira de cabelos longos e ondulados, usando um vestido branco tomara que caia justo, posa em duas fotos lado a lado. Na primeira, ela está de frente, olhando para a câmera. Na segunda, ela está de costas, virando o rosto para a câmera, exibindo uma tatuagem no ombro esquerdo. Ambas as fotos têm cortinas claras como fundo
Yasmin: festa de aniversário dela em 2024 mobilizou vários famosos (Redes sociais/Divulgação)
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PF encontra lista milionária de gastos de Daniel Vorcaro com Yasmin Brunet Priorize VEJA no Google

A famosa festa de aniversário da modelo Yasmin Brunet no Hotel Rosewood, em 2024, custou mais de 2 milhões de reais ao banqueiro Daniel Vorcaro, revelam planilhas encontradas pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master.

No início do mês, o Radar revelou como se dava a amizade cheia de aventuras do banqueiro com a modelo e como o bilionário arcou com os gastos da “melhor festa do mundo” para a ex-BBB.

As conversas de Vorcaro com uma assistente dele que cuidou dos pagamentos da produção mostram que o banqueiro se recusou a pagar outros gastos que surgiram de última hora, porque considerou que já estava gastando muito no evento.

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A fatura que o banqueiro não quis pagar tinha, por exemplo, o aluguel de um vestido para Yasmin orçado em 18. 000 reais, além de outras despesas com decoração e produção que totalizavam pouco mais de 100. 000 reais.

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Após a noitada, o banqueiro ainda pagou 19. 000 reais por estragos deixados no hotel pelos convidados da modelo.

Veja a tabela enviada a Vorcaro sobre os custos da festa:

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Captura de tela de uma conversa de WhatsApp de Thatiane Prime com um resumo de custos para um aniversário no Rosewood, totalizando R$ 2.012.019,96, com detalhes de decoração, iluminação, DJs e produção executiva
(./Divulgação)

Com a vida agitada que levava naqueles dias de maio de 2024, viajando a todo momento para Brasília para tentar captar recursos de fundos de pensão de empresas estatais, como Caixa, Banco do Brasil, Petrobras e Correios, Vorcaro não respondia às mensagens sobre o evento prontamente.

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A assistente relata ao banqueiro numa série de mensagens que um empresário da modelo estava cobrando os pagamentos. Vorcaro autoriza:

Captura de tela de um chat do WhatsApp com mensagens de Thatiane Prime e uma resposta de DV, discutindo pagamentos e convidados para um evento Rosewood
(./Divulgação)
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Radar
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