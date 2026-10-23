PF encontra lista milionária de gastos de Daniel Vorcaro com Yasmin Brunet

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Planilhas da Polícia Federal revelam que a famosa festa de aniversário da modelo Yasmin Brunet, em 2024 no Hotel Rosewood, custou mais de 2 milhões de reais, bancados pelo banqueiro Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master recusou alguns gastos de última hora, mas arcou com despesas surpreendentes e até estragos no hotel.

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A famosa festa de aniversário da modelo Yasmin Brunet no Hotel Rosewood, em 2024, custou mais de 2 milhões de reais ao banqueiro Daniel Vorcaro, revelam planilhas encontradas pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master.

No início do mês, o Radar revelou como se dava a amizade cheia de aventuras do banqueiro com a modelo e como o bilionário arcou com os gastos da “melhor festa do mundo” para a ex-BBB.

As conversas de Vorcaro com uma assistente dele que cuidou dos pagamentos da produção mostram que o banqueiro se recusou a pagar outros gastos que surgiram de última hora, porque considerou que já estava gastando muito no evento.

A fatura que o banqueiro não quis pagar tinha, por exemplo, o aluguel de um vestido para Yasmin orçado em 18. 000 reais, além de outras despesas com decoração e produção que totalizavam pouco mais de 100. 000 reais.

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Após a noitada, o banqueiro ainda pagou 19. 000 reais por estragos deixados no hotel pelos convidados da modelo.

Veja a tabela enviada a Vorcaro sobre os custos da festa:

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Com a vida agitada que levava naqueles dias de maio de 2024, viajando a todo momento para Brasília para tentar captar recursos de fundos de pensão de empresas estatais, como Caixa, Banco do Brasil, Petrobras e Correios, Vorcaro não respondia às mensagens sobre o evento prontamente.

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A assistente relata ao banqueiro numa série de mensagens que um empresário da modelo estava cobrando os pagamentos. Vorcaro autoriza: