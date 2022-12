PF encontra fuzil e submetralhadora em buscas sobre atos antidemocráticos

Em megaoperação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pela Polícia Federal (PF) encontrou pelo menos quinze armas, incluindo um fuzil e uma submetralhadora, além de centenas de munições, nesta quinta-feira, 15.

A apreensão foi feita em Santa Catarina, no cumprimento de mais de 81 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal. O Espirito Santo é que concentra a maioria das prisões preventivas executadas até o momento: quatro dos cinco suspeitos levados à cadeia são do estado; sendo o outro preso de Santa Catarina.

As ações estão sendo realizadas em Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, mirando pessoas físicas e jurídicas nesses estados. Os bloqueios nas rodovias federais e os protestos nos quartéis são o motivo das investigações.