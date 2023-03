PF e Receita desmantelam quadrilha de tráfico internacional de drogas

A Operação Hinterland, voltada à repressão ao tráfico internacional de drogas, desarticulou nesta quinta-feira, 30, um bando responsável pelo transporte de dezessete toneladas de cocaína para a Europa, nos últimos dois anos. Promovido pela organização criminosa, estruturada em duas grandes empresas de logística marítima sediadas nos portos de Rio Grande, Rio Grande do Sul, e Itajaí, Santa Catarina, a droga era produzida na Bolívia e entrava no Brasil pelo Mato Grosso.

De lá, o entorpecente era transportado por caminhões da quadrilha até os estados do Sul, onde ficavam alojadas em depósitos dos criminosos. Posteriormente, a cocaína era introduzida em contêineres que eram exportados para a Europa.

Na ação de hoje, esforço conjunto da Polícia Federal (PF), Receita Federal, Agência da União Europeia e Fiscália, do Paraguai, 534 ordens judiciais foram executadas, entre busca e apreensão, mandados de prisão preventiva, sequestro de bens e bloqueios financeiros. O prejuízo da ação para a quadrilha chega ao montante de 3,85 bilhões de reais.

As investigações começaram em março de 2021, a partir de informações da PF de que 316 quilos de cocaína haviam sido apreendidos na cidade de Hamburgo, na Alemanha, enviadas do Porto de Rio Grande. As diligências mostraram que a droga produzida na Bolívia era remetida para o Brasil por um fornecedor paraguaio e ingressava no país por Ponta Porã, no Mato Grosso.