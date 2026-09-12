PF e PGR pediram sigilo sobre investigação contra Flávio Bolsonaro no STF

O sigilo no inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrubado na sexta-feira pelo ministro André Mendonça, havia sido solicitado pela Polícia Federal no pedido de abertura da apuração e teve a concordância da Procuradoria-Geral da República.

Na sexta, a PGR pediu a divulgação de um grupo de processos sobre o Master. Mendonça concordou e incluiu ainda outras ações que não haviam sido solicitadas, inclusive o inquérito sobre o filme “Dark Horse”.

Ao solicitar o início da investigação, em julho, a PF defendeu “a manutenção do sigilo do procedimento, considerando a natureza dos elementos

extraídos de dispositivo eletrônico, a existência de RIF espontâneo do COAF, a possível necessidade de diligências sensíveis e o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro”.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse na época que “não se opunha” à abertura do inquérito, “mantido o sigilo indispensável ao bom êxito das providências investigativas enumeradas”.

Continua após a publicidade

Mendonça autorizou a instauração em 22 de julho, um dia depois do parecer de Gonet e 14 dias depois do pedido da PF. Desde então, nenhuma das duas instituições solicitou novas diligências.

Nas últimas semanas, o ministro sofreu pressão para liberar o caso, em meio a acusações de que estaria protegendo Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade

A imputação ganhou um reforço na sexta, quando o ministro Alexandre de Moraes acusou seu colega de tribunal de realizar um “levantamento seletivo e direcionado do sigilo”, com o objetivo de praticar “proteção ostensiva de determinado grupo político” — referência indireta ao bolsonarismo.