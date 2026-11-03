PF e CGU miram desvios de verbas federais e fraudes em obras em Goiás

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A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal deflagraram a Operação Corrente Reversa em cidades de Goiás e Mato Grosso. O objetivo é desarticular um esquema de fraudes em licitações e contratos públicos em Aragarças, com indícios de sobrepreço, empresas de fachada e desvio de verbas federais. A Justiça Federal expediu mandados de busca e apreensão.

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A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira a Operação Corrente Reversa em cidades de Goiás e Mato Grosso. As diligências buscam desarticular um esquema de fraudes em licitações e contratos públicos no município goiano de Aragarças.

As apurações apontam indícios de sobrepreço e o uso de empresas de fachada, sem capacidade operacional, para simular concorrência em licitações de obras e serviços de engenharia, com o objetivo de desviar verbas federais.

Para o cumprimento da operação, a Justiça Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e institucional, além de ordens de busca pessoal.