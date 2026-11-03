PF e CGU miram desvios de verbas federais e fraudes em obras em Goiás
Operação Corrente Reversa cumpre mandados de busca e apreensão contra esquema de sobrepreço e empresas de fachada no município de Aragarças
A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira a Operação Corrente Reversa em cidades de Goiás e Mato Grosso. As diligências buscam desarticular um esquema de fraudes em licitações e contratos públicos no município goiano de Aragarças.
As apurações apontam indícios de sobrepreço e o uso de empresas de fachada, sem capacidade operacional, para simular concorrência em licitações de obras e serviços de engenharia, com o objetivo de desviar verbas federais.
Para o cumprimento da operação, a Justiça Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e institucional, além de ordens de busca pessoal.