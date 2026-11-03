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Brasil

PF e CGU miram desvios de verbas federais e fraudes em obras em Goiás

Operação Corrente Reversa cumpre mandados de busca e apreensão contra esquema de sobrepreço e empresas de fachada no município de Aragarças

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h31 | Atualizado em 3 nov 2026, 12h33
Dois homens, um com camiseta Polícia Federal e outro CGU, de costas, observam a entrada de uma casa branca com portão de garagem fechado, ao lado de um carro SUV preto da Polícia Federal
Agentes cumprem mandados no âmbito da Operação Corrente Reversa (divulgação/Polícia Federal)
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PF e CGU miram desvios de verbas federais e fraudes em obras em Goiás Priorize VEJA no Google

A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira a Operação Corrente Reversa em cidades de Goiás e Mato Grosso. As diligências buscam desarticular um esquema de fraudes em licitações e contratos públicos no município goiano de Aragarças.

As apurações apontam indícios de sobrepreço e o uso de empresas de fachada, sem capacidade operacional, para simular concorrência em licitações de obras e serviços de engenharia, com o objetivo de desviar verbas federais.

Para o cumprimento da operação, a Justiça Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e institucional, além de ordens de busca pessoal.

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